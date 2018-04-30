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Инсайдер рассказал о серьезных отношениях Кэти Перри и Орландо Блума
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Инсайдер рассказал о серьезных отношениях Кэти Перри и Орландо Блума 

Журнал ОК! 3 часа назад
Он заявил, что сейчас возлюбленные относятся друг к другу серьезно, как никогда. Он также рассказал, что они оба в восторге от своих отношений и не хотят их скрывать, но в то же время хотят сохранить конфиденциальность.
«Орландо и Кэти великолепны. Они встречаются снова и эти отношения каждутся более серьезными. Они оба в восторге от всего этого, но пока что хотят сохранить конфиденциальность», — рассказал инсайдер.
Что касется похождений Орландо Блума, инсайдер ответил, что он устал от общения с разными женщинами и очень скучал по Кэти, а сейчас выглядит очень счастливым.
Сейчас пара находится в романтическом путешествии в Италии, где возлюбленные уже успели встретиться с Папой римским Франциском. Недавно Кэти намекнула, что пара планирует помолвку.
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