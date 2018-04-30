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Деннис Куэйд развелся с третьей женой после 12 лет брака и с третьей попытки
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Деннис Куэйд развелся с третьей женой после 12 лет брака и с третьей попытки 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Деннис Куэйд и его супруга Кимберли уже долгое время пытались развестись. Пара сделала три попытки, ссылаясь на непримиримые обстоятельства. Каждый раз они забирали свои заявления, однако в июне 2016 окончательно поняли, что им стоит расстаться. И вот, наконец, пара официально разведена после 12 лет брака.
Кимберли была третьей женой знаменитого актера. До нее он был 10 лет женат на Мег Райан, а перед ней — 5 лет на Пи Джей Соулс. Суд постановил, что Деннис и Кимберли будут вместе воспитывать своих детей: 10-летних Томаса и Зу, однако большую часть времени дети будут проводить с матерью. Бывшей миссис Куэйд также отойдет 2 миллиона долларов в качестве материальной помощи и 1 миллион от продажи общего дома. Похоже, обе стороны остались удовлетворены. Сейчас Куэйд встречается с 31-летней моделью Сантой Аузиной, которую, похоже, нисколько не волновал факт официального статуса своего бойфренда. попкорнnews
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