Любовь Толкалина показала жениха своей дочери

Актриса поделилась селфи со своим коллегой Александром Данченко. Любовь призналась, что встретила этого старого друга на очередных пробах. По словам Толкалиной, морщины, заметные на фотографии, вызваны всего лишь нарзаном и, на самом деле, представляют собой грим молодых лиц.

Актриса сделала откровенное признание о том, что у ее дочери Машеньки и Александра в молодости был роман. В то время девочке было всего 5 лет, и, посчитав себя неготовой к серьезным отношениям, Мария бросила Александра, но все еще помнит его. Любовь попросила Данченко не расстраиваться по поводу неудавшегося романа.

Подписчики оценили юмор Толкалиной: «Никогда бы не подумала, что вы такой лёгкий человек. Обожаю вас как актрису, с теперь обожаю как человека, который несёт в себе позитив, поучительную информацию». Многие заметили, что Александр и сейчас выглядит очень молодо и привлекательно.