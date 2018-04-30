Таинственная рука на фото указала на парня, который вскоре умер

В нашей жизни бывает столько мистических и таинственных событий, что с первого раза поверить в некоторые просто невозможно, до той поры, пока сам не столкнёшься с мистическими событиями, которые могу изменить жизнь. Довольно часто на фотографиях появляются призраки и таинственные знаки рядом с теми люди, которые вскоре могут уйти из жизни, так и случилось с девушкой Ринниц Трелфа из Англии, которая отдыхала со своими друзьями в Манчестере, где и сделали серию снимков, одно из которых вызвало наибольшее обсуждение в мире. Из всей серии снимков, только на одном из них около её парня есть некая рука, но девушка и её друзья точно знают, что в момент съёмки посторонних людей не было. Дело в том, что указательный палец указывает на мужчину, который вскоре после этого ушёл из жизни и это событие потрясло многих людей именно из-за этого фото. Интересным фактом является то, что фото сделано на водохранилище Давстон, которое само по себе окутано легендами и мистическими историями и несколько человек стабильно гибнут каждый год в этом месте. И многие смерти, которые происходят в данном районе, не раскрыты до сих пор.