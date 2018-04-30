Как отвечать на вопрос: «Когда ты уже выйдешь замуж

Как ответить же на этот вопрос так, чтобы знакомые и родственники больше ничего не спрашивали про замужество и оставили в покое. Мы задали этот вопрос нашему эксперту по этикету.

Практически у любой незамужней девушки окружающие так и норовят ненавязчиво поинтересоваться: «Когда ты выйдешь замуж?», «Почему твой парень на тебе не женится?», «Ты хоть встречаешься с кем-то?» и так далее. Эти вопросы способны не только испортить настроение, но и понизить самооценку. Главное, что каждая женщина должна помнить в такой ситуации: вы не обязаны ни перед кем оправдываться или кому-то что-то объяснять. Ведь вопрос семьи и брака — личное дело каждого. Увы, не все это понимают.

Публикация от Marii Boucher (@mariiboucher)

12 Апр 2018 в 11:55 PDT Мария Буше, директор Австрийской высшей школы этикета и эксперт по всем видам международного этикета, как никто другой знает, как девушке положено вести себя в неловких ситуациях и как реагировать на неуместные вопросы. Именно поэтому Wday.ru поитересовались у Марии, что отвечать на бестактный вопрос.

Когда ты наконец выйдешь замуж?

Признаемся, ответ эксперта нас удивил. Оказалось, что порой для того, чтобы осадить неделикатного человека, стоит и самой проявить немного дерзости. Подобную грубость необходимо пресечь на корню и ни в коем случае не давать себя в обиду.

Мария Буше, как сама признается, дает не самый элегантный совет, как поставить на место любого, кому придет в голову задать столь неуместный вопрос. Эксперт рекомендует отшутиться и приводит в пример оригинальную фразу:

Выйду замуж, когда ваш муж с вами разведется!

Принять участие в опросе «Как вы обычно отвечаете на подобные вопросы?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Ольга Василенко

Кто вы — «Женщина люкс» или «Женщина дискаунт»?

Читайте также: