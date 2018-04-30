Ещё
Станислав Ярушин трогательно поздравил жену с днем рождения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Станислав Ярушин трогательно поздравил жену с днем рождения 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Когда речь заходит о поздравлении супруги с Днем Рождения, звезда «Универа» не скупится на добрые слова. Станислав поблагодарил свою жену Алену за все время, которое они провели вместе, признавшись, что на их жизненном пути были как радостные, так и печальные моменты. Актер предположил, что впереди их с супругой ждет еще много замечательных событий.
Ярушин сообщил, что абсолютно счастлив с матерью своих детей в том мире, который супруга создала для него. Актер заметил, что у Алены очень привлекательная улыбка, и пожелал своей любимой как можно чаще светиться от счастья.
Поклонники Станислава упрекнули его за редкие семейные снимки: «Наконец-то теплое фото с женой! Поздравляю! Стас, ее очень мало у вас в Инстаграм. Исправьте это упущение!» Другие восхитились внешними данными супруги Ярушина: «Какая же у вас красивая жена! С днем рождения ее! Крепкого здоровья, сил и энергии, счастья и любви, искренних улыбок и ярких моментов в жизни, успехов и удачи!»
Russianshowbiz.info: последние новости
Любовь Толкалина показала жениха своей дочери Ханна обратилась к женщинам России Айза рассказала о непростых отношениях с мужем
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Толстушка из «Физрука» похудела и стала секси13
Опять за старое: Глюкоза выставила соски169
Как два мячика: Квитко показала вид сзади16
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях101
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему24
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение