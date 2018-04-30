Станислав Ярушин трогательно поздравил жену с днем рождения

Когда речь заходит о поздравлении супруги с Днем Рождения, звезда «Универа» не скупится на добрые слова. Станислав поблагодарил свою жену Алену за все время, которое они провели вместе, признавшись, что на их жизненном пути были как радостные, так и печальные моменты. Актер предположил, что впереди их с супругой ждет еще много замечательных событий.

Ярушин сообщил, что абсолютно счастлив с матерью своих детей в том мире, который супруга создала для него. Актер заметил, что у Алены очень привлекательная улыбка, и пожелал своей любимой как можно чаще светиться от счастья.

Поклонники Станислава упрекнули его за редкие семейные снимки: «Наконец-то теплое фото с женой! Поздравляю! Стас, ее очень мало у вас в Инстаграм. Исправьте это упущение!» Другие восхитились внешними данными супруги Ярушина: «Какая же у вас красивая жена! С днем рождения ее! Крепкого здоровья, сил и энергии, счастья и любви, искренних улыбок и ярких моментов в жизни, успехов и удачи!»