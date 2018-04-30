Анна Седокова: я выбирала мужчин не разумом, а сердцем

35-летняя поп-звезда Анна Седокова , как известно, недавно стала секс-колумнистом. Певица решила поднять тему интимных отношений с нелюбимыми людьми. Артистка выступила против подобного, так как сама предпочитает прислушиваться к сердцу, а не к разуму.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассуждает о том, как «жить и спать» с нелюбимым мужчиной. Ранее стало известно, что знаменитость выступила в новом для себя амплуа — теперь она пишет статьи о сексе, в котором, по всей вероятности, считает себя экспертом. Известно, что у певицы трое детей от двух предыдущих браков и бывшего возлюбленного, имени которого она предпочитает не называть. Анна подчеркивает, что ей не понять отношений, в которых люди вынуждены терпеть друг друга, поскольку давно не испытывают романтических чувств, но предпочитают стабильность: «Всю жизнь я выбирала мужчин не разумом, а сердцем. Мне всегда казалось, что, поступи я по-другому, все будет обречено на провал, а по факту даже в „Википедии“ написано, что в проигрыше все равно оставалась я. Но что поделать, если я никогда не понимала, зачем жить и спать с мужчиной, которого не любишь».

Седокова акцентировала внимание на личных наблюдениях. Она отметила, что внешне благополучные семьи нередко таковыми не являются, поскольку супруги давно уже друг другу неинтересны. Артистка считает, что муж и жена в таких случаях нередко изменяют. В качестве примеров несчастливых женщины Анна Седокова назвала Меланию Трамп и Жаклин Кеннеди , которые, как она считает, не обрели гармонии в своих браках. «Мы с подругами четко решили: пусть мы, возможно, не будем в первых линиях, но терпеть нелюбимых мужчин не будем».

Вместе с тем Анна предполагает, что рационально выбирать мужчину разумом, но это — не ее случай. Подписчики Седоковой комментируют ее откровенный пост: «Душевный комфорт надо выносить на первое место». «Если не умеешь любить — то по расчету — это вариант. А если любовь для тебя на первом месте — ни в коем случае. Сразу завоешь. Уж лучше одной!» «И я против секса с нелюбимыми, это ужас».

«Я тоже искренне не понимаю женщин, которые живут и спят с мужчиной, которого не любят. Я выбрала мужа сердцем, и счастлива с ним уже 9 лет». «Согласна с тобой полностью, тоже все только по любви». «Я вообще не понимаю, как можно не то чтобы целоваться, а спать с человеком, который тебе не мил. Просто ужасно! Как некоторые это всю жизнь терпят!?» А тем временем Анна Седокова уже представила общественности нового избранника, которым стал 29-летний фотограф Даниил Величко.

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