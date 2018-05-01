Дженнифер Лопес снова продемонстрировала все достоинства сразу

Дженнифер Лопес Фото: Nancy KASZERMAN/globallookpress.com Это официально: Дженнифер Лопес и ее бойфренд, бейсболист Алекс Родригес , купили особняк в Нью-Йорке и теперь живут вместе. Недвижимость обошлась паре в $15,3 млн Что дальше — неизвестно: пойдут ли 48-летняя Джей Ло и 42-летний Алекс под венец — большой вопрос. По крайней мере источники из окружения уверяют: Лопес-то не прочь, а вот Родригес медлит с предложением. Но, может, это просто злые сплетни? Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— И снова Дженнифер, глубокое декольте и обнаженная от бедра нога. Все это — в блестящей упаковке, словно кричащей: «Ну скажите же, что я секси!» Джен, не сомневайся — ты прекрасна. Так что можно сделать перерыв и не показывать свои достоинства все и сразу. Тем более, что мы видели певицу в более закрытых нарядах — и в них она еще соблазнительнее.