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Дженнифер Лопес снова продемонстрировала все достоинства сразу
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Дженнифер Лопес снова продемонстрировала все достоинства сразу 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Дженнифер Лопес Фото: Nancy KASZERMAN/globallookpress.com  Это официально: Дженнифер Лопес и ее бойфренд, бейсболист Алекс Родригес, купили особняк в Нью-Йорке и теперь живут вместе. Недвижимость обошлась паре в $15,3 млн Что дальше — неизвестно: пойдут ли 48-летняя Джей Ло и 42-летний Алекс под венец — большой вопрос. По крайней мере источники из окружения уверяют: Лопес-то не прочь, а вот Родригес медлит с предложением. Но, может, это просто злые сплетни? Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— И снова Дженнифер, глубокое декольте и обнаженная от бедра нога. Все это — в блестящей упаковке, словно кричащей: «Ну скажите же, что я секси!» Джен, не сомневайся — ты прекрасна. Так что можно сделать перерыв и не показывать свои достоинства все и сразу. Тем более, что мы видели певицу в более закрытых нарядах — и в них она еще соблазнительнее.
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