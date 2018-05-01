Эти вещи делают все влюбленные, но не признаются

Все хорошие пары делают это. На посторонний взгляд, это, конечно, фу! И никто не будет делать этого прилюдно. И даже не признается, если спросят. Но все вот эти гадости на самом деле и есть признак хороших отношений.

Они называют друг друга дурацкими прозвищами

Котиками, рыбками и зайками зовут друг друга люди практически во всех парах. В хороших семьях может быть все: от диких бармаглотов, до Гендальфа и Галадриэль, а то и просто они называют друг друга «пися». Эти прозвища держатся в секрете, и если кто-то из пары прилюдно проговорится, то дома его может ждать скандал.

Прозвища даются для того, чтобы усилить ощущение близости, это простой и действенный способ. Просто по имени — это как будто обращаешься сразу ко множеству людей. Свое же особенное прозвище дает ощущение чего-то такого, что принадлежит только вам двоим. Бывают и унизительные прозвища, но это происходит только в плохих парах и к нашему списку не относится.

Они давят друг другу прыщи и выщипывают волосы

А еще вытаскивают друг у друга, извините, козявки из носа. И это люди более-менее здоровые психически. И именно потому что они здоровые, они понимают и принимают свою природу, а это дает им возможность понять и партнера.

Ведь если я человек с волосами и прыщами, то и партнер мой тоже человек. Бывает, что один не следит за собой, а второй только и делает, что гоняет его мыться, бриться и причесываться — часто встречающееся интересное явление. Но это не про хорошие пары.

Они занимаются сексом с небритыми ногами

И не снимая носков. А некоторые даже писают друг при друге и портят воздух в спальне… В общем, на людях принцессы, конечно, не пукают, а принцы за белым роялем скачут на белых конях.

Речь идет о физических «несовершенствах», которые мы всячески скрываем ото всех… Но не от того самого близкого человека.

Они сплетничают и перемывают косточки окружающим

Хорошо, что никто их не слышат, когда они обсуждают друзей, родственников и коллег. А еще хорошо, что парочки делают это: так они выстраивают общую социальную позицию и на примере других учатся лучше понимать друг друга.

Они сводничают

Постоянно кого-то с кем-то знакомят, а потом еще и подначивают на продолжение и свидания. Они счастливы и хотят, чтобы другие тоже были счастливы, чтобы создавали пары и проводили время романтично.

Так подсознательно они примеряют на себя родительские роли, особенно если у них нет детей или хотя бы кошечки или собачки.

Они занимаются виртуальным сексом

Не всегда, конечно, а когда расстаются надолго. Дело понятное. Когда у вас двоих все хорошо, то никто другой и не нужен. А вот тот единственный нужен со страшной силой и постоянно.

Усиливает потребность сформировавшаяся привычка к хорошему качественному сексу, а привычка — дело такое… требует регулярного повторения. А мы спрашиваем себя, о чем там можно часам болтать по телефону? Известно, о чем.

Они используют секс-гаджеты и фетиши

А также смотрят вместе порно (или хотя бы «Мальчишник в Вегасе»), практикуют альтернативные виды секса (вплоть до свинга) и вообще ведут себя как извращенцы. Маньяк перестает быть маньяком, когда находит себе такого же извращенца, как он.

Они играют в ролевые игры

Ожидая гостей, они прячут свои наряды сексуальных сантехников, развратных горничных и бессовестных медсестер… Но на самом деле я говорю не только об эротических играх.

Бывает, что мужчине нужно выступить в роли отца и защитника, а порой не помешает, наоборот, оказаться в роли ребенка — и тогда уже женщина становится любящей матерью. Адаптация своего ролевого поведения — залог хороших отношений.

Они едят ложкой прямо из кастрюли

Ну правда. Бывают ситуации, когда уже прямо надо бежать или так вкусно, что хочется еще немного съесть здесь и сейчас. Позволяя себе эти мелкие шалости, люди выпускают наружу потребность поиграть и побыть непосредственными.

Факт в том, что эти потребности всегда с нами, и давать им такой безобидный выход — прекрасный способ сохранить хорошее настроение себе и окружающим.

Они хулиганят

Сбегают из ресторанов, не заплатив, прыгают по крышам и заплывают за буйки. Это очень романтично, это волнует кровь и бередит чувства.

Сбегая от рассерженного официанта, они хохочут, держась за руки, и смотрят друг на друга восторженно — они разрешили друг другу на время стать детьми. По этой же причине парочки, придя домой из консерватории, где слушали Гайдна, включают погромче Шнура и начинают скакать, подпевая.

Хорошие пары делают это. Любящий человек помогает своей второй половине компенсировать табуированность социума, дает шанс выжить внутреннему ребенку, который хочет играть и быть искренним.

Вернувшись домой, мы снимаем маски и становимся собой, в хороших парах это само собой разумеется, это вторая чаша весов. На одной — сложный взрослый мир, а на другой — счастливые искренние отношения.