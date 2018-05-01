Инструкция по применению: какие интимные тайны открываются в браке с сексологом

Спойлер: наличие у супруга (и) образования сексолога вовсе не гарантирует бесконечное количество секса в вашей паре; стоит понимать, что сексолог — это не порноактер (хотя сочетания увлечений бывают разными), а прежде всего специалист по психиатрии, получивший дополнительное, последипломное образование.

1. Если возникли разногласия, вы быстро найдете причину, не прибегая к помощи третьей стороны

Да и зачем она нужна, если в вашей паре уже есть специалист? В своей практике сексологи часто сталкиваются с проблемами в отношениях других пар и подбирают пути решения, исходя из своего профессионального опыта. При возникновении разногласий внутри своих собственных отношений, если одна из сторон конфликта имеет полное понимание того, как этот конфликт можно разрешить, процесс поиска компромисса должен значительно ускоряться. К тому же в нормализации своего брака сексолог будет заинтересован личной мотивацией.

2. Он всегда может выслушать ваши переживания

Еще один очевидный плюс брака с сексологом — отсутствие «неудобных» тем. Можно не бояться, что партнер в ответ на твой вопрос о чем-то личном или сокровенном рассмеется или заставит тебя стыдиться. Сексологи — люди предельно деликатные в вопросах общения на щекотливые темы, поэтому им смело можно доверить свои переживания и тайные мечты — врачебная этика делает свое дело.

3. Секс все-таки будет

Сексологи, как правило, открыты ко всему, что касается секса, они заинтересованы в улучшении качества сексуальной жизни не только своих пациентов, но и своей собственной. Брак с сексологом — это бесконечное приключение. Удовлетворение сексуальных потребностей, желаний и фантазий не является для них чем-то сверхъестественным. Они, будучи терапевтами, прекрасно понимают степень важности секса в отношениях между мужчиной и женщиной. А также понимают, что этот секс должен не просто существовать, а быть здоровым и приносить удовольствие обоим партнерам.

4. Работа над отношениями — основной вектор развития пары

Не стоит считать, что брак с сексологом автоматически убережет вас от споров, разногласий и проблем. Над ним, как и над остальными формами отношений, должны усердно трудиться оба члена семьи. Спихивать всю ответственность на партнера, пусть даже будучи уверенным в его профессиональных умениях, — это эгоистично и неуважительно. Но шанс, что преодоление кризисов в паре, где один из супругов имеет специальное образование, будет успешным, достаточно велик. Потому что вектор развития таких отношений будет определяться как положительный и направленный на скорейшее установление гармонии в паре.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK