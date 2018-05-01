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Точно вместе! Джиджи Хадид и Зейн замечены у апартаментов модели
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Точно вместе! Джиджи Хадид и Зейн замечены у апартаментов модели 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Вчера фанаты Зейна (25) и Джиджи (23) ликовали. Папарацци застали бывших возлюбленных за поцелуями во время прогулки по Нью-Йорку.
https://www.youtube.com/watch?v=QtQGXiCz9dU
И звездам, кажется, тяжело скрываться от фотографов. Парочку снова подловили вместе, на этот раз у дома Джиджи. Правда, заходили в апартаменты они по одному.
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Напомним, Хадид и Малик расстались два месяца назад после трех лет отношений. Сделали они это очень по-голливудски: одновременные заявления в Twitter с признаниями в уважении и любви.
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Ну что, верим в воссоединение пары?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/tochno-vmeste-dzhidzhi-hadid-i-zejn-zamecheny-u-apartamentov-modeli/
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