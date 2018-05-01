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Максим Фадеев изменяет жене с Аидой Гарифуллиной?
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Максим Фадеев изменяет жене с Аидой Гарифуллиной? 

Popcake.tv 30 минут назад
Фото: Popcake.tv
Похоже, сообщать поклонникам о своей свадьбе через становится новым трендом. Буквально через пару часов после того, как Ольга Бузова выложила на своей страничке фотографию в свадебном платье, музыкальный продюсер Максим Фадеев сообщил о том, что они с Аидой Гарифуллиной решили пожениться.
«Не вижу смысла скрывать от вас правду. Вчера вы все видели эту красавицу с нами в жюри в шоу ‘Песни на ТНТ’. Любовь с первого взгляда — вот она! И не говорите, что её нет!» — написал Фадеев.
В видео-ролике он сообщил подписчикам: «Значит так. Это Аида. Мы решили пожениться». Аида в свою очередь ответила, что «они очень счастливы».
Несмотря на явно юмористический тон видео, многие подписчики приняли это заявление Максима за чистую монету. А те, кто «раскусил» шутников, тут же набросились на них с гневными комментариями. «В каждой шутке есть доля шутки… некрасиво по отношению к жене», — писали фолловеры Максиму.
Напомним, что Максим Фадеев уже давно состоит в браке, и у него есть-летний сын. И едва ли их союз может разрушить такая невинная шутка.
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