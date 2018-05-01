Психотреп: 5 самых несексуальных женских качеств

Открываем страшную тайну: какие пять женских качеств мужчины считают самыми несексуальными (и даже отталкивающими).

Неухоженность

Обгрызенные ногти, жирные волосы, мятая одежда и небритые ноги — ни один уважающий себя мужчина не потерпит рядом девушку, которая не знает, что такое бритва и шампунь, а утюг видела только на картинке.

Самвел, 26 «Моя предыдущая девушка в последние пару месяцев наших отношений решила, что теперь ей можно все (мы встречались тогда около года) и вообще перестала следить за собой — могла не мыться по нескольку дней! Я подарил ей мыло, собрал вещи и ушел».

Грубость

Трехэтажный мат и вызывающее поведение даже мужчину не украшают, что уж говорить о женщинах.

Джони, 27 «Девушка для меня должна быть олицетворением женственности и нежности. Я стороной обхожу дам, которые своим поведением больше похожи на быдло из соседнего подъезда — с ними не о чем говорить».

Глупость

Существуют парни, которые ищут в женщине только безмолвную куклу с силиконом вместо мозгов. Но их все-таки намного меньше, чем мужчин, которые хотят видеть рядом с собой мадам с интеллектом.

Юрий, 28 Если с девушкой «не о чем трахаться», как говорится в фильме «Рассказы», то вряд ли что-то вообще получится из таких отношений. Я люблю женщин умных, с которыми я на одной волне.

Неуверенность в себе

Парадокс: по-настоящему умные, красивые и интересные девушки часто себя недооценивают и считают жирными, недостойными и несчастными. А ведь мужчин привлекает в первую очередь не внешность, а огонек в глазах, который бывает только у уверенных в себе. Забитые и занимающиеся самобичеванием женщины никого не могут заинтересовать.

Руслан, 30 Кто-нибудь должен объяснить всем прекрасным девушкам на планете, что они на самом деле прекрасны. Меня невероятно бесит, когда красотка говорит о себе неприятные вещи и верит в них. Я пытаюсь ее переубедить, но, если это не помогает, я ухожу.

Физиологичность

Да, вы давно вместе и знаете друг о друге все. Но это не значит, что теперь можно не закрывать дверь в туалет, давить прыщи перед зеркалом и гонять парня за прокладками. Это начисто убивает все желание, и назад дороги нет.

Дима, 27 «Она начала стричь ногти на ногах прямо на нашей постели, перестала в принципе закрывать дверь в туалет, могла не переодеваться по нескольку дней. А разговоры о том, что в наших отношениях должна остаться хоть какая-то загадка, ею не воспринимались. Простите, но нет. Я сбежал».

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