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В горячем поцелуе: Джиджи Хадид и Зейн Малик решили возобновить отношения
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В горячем поцелуе: Джиджи Хадид и Зейн Малик решили возобновить отношения 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Не так давно, а именно месяц назад, всем известная пара Джиджи Хадид и Зейн Малик объявили о том, что они расстаются. И действительно, все это время пару ни разу не встречали вместе. В горячем поцелуе: Джиджи Хадид и Зейн Малик решили возобновить отношенияОтдаваясь переживаниям, Джиджи и Зейн каждый по-своему проводил время. Джиджи решила не унывать и оторваться с подругами, а Зейн тем временем набил себе очередную татуировку. Но прошло совсем немного времени, и вот сегодня, пару застукали целующимися в Нью-Йорке.
Похоже, пара прогуливалась и в целом проводила время как когда-то ранее, до того, как они анонсировали расставание. Быть может еще не поздно все вернуть на прежнее место, и вновь зажить счастливо!
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