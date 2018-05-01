В горячем поцелуе: Джиджи Хадид и Зейн Малик решили возобновить отношения

Не так давно, а именно месяц назад, всем известная пара Джиджи Хадид и Зейн Малик объявили о том, что они расстаются. И действительно, все это время пару ни разу не встречали вместе. В горячем поцелуе: Джиджи Хадид и Зейн Малик решили возобновить отношенияОтдаваясь переживаниям, Джиджи и Зейн каждый по-своему проводил время. Джиджи решила не унывать и оторваться с подругами, а Зейн тем временем набил себе очередную татуировку. Но прошло совсем немного времени, и вот сегодня, пару застукали целующимися в Нью-Йорке.

Похоже, пара прогуливалась и в целом проводила время как когда-то ранее, до того, как они анонсировали расставание. Быть может еще не поздно все вернуть на прежнее место, и вновь зажить счастливо!