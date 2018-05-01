Джессика Симпсон и ее муж Эрик Джонсон показали свои спортивные фигуры

Певица Джессика Симпсон поделилась фотографией себя и своего мужа, футболиста национальной сборной, Эрика Джонсона . Фото было сделано в зеркале во время романтического отпуска супругов на Карибских островах.

На фотографии заметно, что и Джессика, и Эрик находятся в отличной форме, а загар и отдохнувшие лица дополняют спортивную фигуру. Джессика была в разноцветном купальнике и больших белых солнцезащитных очках.

«Я научила своего мужа искусству селфи», — подписала звезда свою фотографию

Фотография: Instagram.com Напомним, что Джессика Симпсон и Эрик Джонсон в браке с 2014 года. У есть двое детей: четырехлетний сын Эйс Нат и шестилетняя дочь Максуэлл Дрю.