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Джессика Симпсон и ее муж Эрик Джонсон показали свои спортивные фигуры
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Джессика Симпсон и ее муж Эрик Джонсон показали свои спортивные фигуры 

Журнал ОК! 1 час назад
Певица Джессика Симпсон поделилась фотографией себя и своего мужа, футболиста национальной сборной, Эрика Джонсона. Фото было сделано в зеркале во время романтического отпуска супругов на Карибских островах.
На фотографии заметно, что и Джессика, и Эрик находятся в отличной форме, а загар и отдохнувшие лица дополняют спортивную фигуру. Джессика была в разноцветном купальнике и больших белых солнцезащитных очках.
«Я научила своего мужа искусству селфи», — подписала звезда свою фотографию
Фотография: Instagram.com  Напомним, что Джессика Симпсон и Эрик Джонсон в браке с 2014 года. У есть двое детей: четырехлетний сын Эйс Нат и шестилетняя дочь Максуэлл Дрю.
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