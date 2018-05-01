Обрел покой: Больной раком актер решился на важные перемены в жизни

Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян , который расстался с женой после борьбы с онкологическим заболеванием, вновь обрел счастье и покой в компании новой возлюбленной — актрисы Александры Велескевич . Стало известно, что пара приняла решение съехаться.

Новые отношения придали Андрею Гайдуляну дополнительные силы, уверены его близкие. «Наконец-то Андрей обрел счастье. После расставания с Дианой он был немного подавленным, а сейчас как заново родился», — цитирует StarHit знакомых пары.

"Оба актеры, постоянно в разъездах или на съемках и недавно приняли решение съехаться. Все же хочется проводить друг с другом больше времени!", — рассказали они. По словам друзей, эти отношения приносят больному раком актеру больше пользы.

"С бывшей женой у них были непростые отношения, они часто скандалили. Саша более спокойная, уравновешенная", — отметили знакомые. Они добавили, что возлюбленные познакомились в общей компании. Встречаются они уже несколько месяцев.

Отношения Андрея Гайдуляна с бывшей женой тянулись с 2010 года. Пара то расходилась, то воссоединялась. В 2016 году они сыграли свадьбу. Супруга поддерживала актера, когда тот боролся с раком. После того, как стало известно об улучшении состояния здоровья Гайдуляна, их семья окончательно распалась, просуществовав чуть больше года.

Напомним, что в июле 2015 года у Гайдуляна обнаружили лимфому. Актер перенес несколько курсов химиотерапии и обследовался в Германии. В последнее время, по словам Андрея, его ничто не беспокоит.