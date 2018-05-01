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«Как заново родился»: Андрей Гайдулян и его новая девушка начали жить вместе
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«Как заново родился»: Андрей Гайдулян и его новая девушка начали жить вместе 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Звезда сериалов «Универ» и «Саша+Таня» Андрей Гайдулян совсем недавно развелся с супругой Дианой Очиловой, но с тех пор уже успел начать новый роман и даже съехаться с возлюбленной. Об этом журналу StarHit сообщили друзья пары.
«Наконец-то Андрей обрел счастье, — цитирует издание приятелей Гайдуляна. — После расставания с Дианой он был немного подавленным, а сейчас как заново родился. С бывшей женой у них были непростые отношения, они часто скандалили. Саша более спокойная, уравновешенная. Ребята познакомились в общей компании, один круг интересов, всегда есть о чем поговорить… Оба актеры, постоянно в разъездах или на съемках. Недавно вот приняли решение съехаться».
Напомним, Андрей не был инициатором развода с Дианой Очиловой. Девушка заявила, что ушла от мужа, устав от его комментариев по поводу ее лишнего веса: «Иногда он мог очень жестко пошутить или прокомментировать мой прием пиши, мой внешний вид. Честно говоря, это жутко задевало. Летом 2017 года мы были в США, где я поправилась, хотя каждое утро бегала, занималась аэробикой. Муж всегда мотивировал меня на утренние пробежки».
Фото: Екатерина Бураева/ Starface.ru, Instagram
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