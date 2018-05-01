Блондинки или брюнетки: ученые выяснили, какие женщины лучшие любовницы

Блондинки чувствуют себя более раскованными, потому и не стесняются партнеров в постели.

Британские ученые выяснили, что блондинки являются лучшими партнершами для секса нежели брюнетки. Результаты исследований были опубликованы в журнале Experimental Biology, передает издание The Silver Telegram.

Специалисты утверждают, что в постели блондинки ведут себя раскованнее, чем женщины с темным цветом волос. Также исследование показало, что если женщина перекраситься в блондинку, то станет более раскрепощеннее потому, что будет чувствовать больше уверенности в себе и внимание мужчин.

Как заявила психолог Кэтрин Сэлмо, блондинки чувствуют себя более раскованными, потому и не стесняются партнеров в постели. Но специалисты призвали брюнеток не расстраиваться потому, как другое исследование показало, что брюнетки чаще имеют более долгосрочные отношения с одним партнером, а также они успешнее в карьере, чем блондинки.