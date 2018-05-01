Инсайдер раскрыл подробности свадьбы Пэрис Хилтон: красивая дата, сказочное платье и мечта о детях 

В начале января Пэрис Хилтон приняла предложение руки и сердца от своего 32-летнего возлюбленного актера Криса Зилки. С этого момента поклонники начали гадать: когда же состоится свадьба светской львицы. За это время Пэрис даже успела потерять и найти кольцо в 20 каратов, но даты свадьбы все не было. Теперь же источник рассекретил некоторые подробности грядущего торжества. Церемония состоится 11 ноября в церкви Church of the Good Shepherd в Беверли-Хиллз. В ней 40 лет назад венчались родители Пэрис. К слову, их свадьба также состоялась в ноябре. Любопытно, что красивое число 11.11 Хилтон регулярно публикует в своем Twitter, но при этом, по словам инсайдера, дата выбрана не специально. Поверим?
Свадебное платье Пэрис будет выполнено в стиле сказок Disney. Кроме этого, инсайдер отмечает, что ради Пэрис Крис примет католичество. А также известно, что пара уже вовсю говорит о детях. Ранее сообщалось, что Пэрис утроит три мероприятия: в Лос-Анджелесе, Европе и потом в теплых краях.
Для Пэрис этот брак станет первым.
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Фото:Instagram