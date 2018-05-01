Социологи назвали причину отказа от регистрации брака

Специалисты Кореллского университета изучили современные тенденции отказа от официальной регистрации брака. Учёные выявили, что одним из основных факторов, влияющих на решение жениться, является финансовое положение пары, сообщает "WDAY.ru"

Социологи подтвердили существования у большинства пар так называемой «брачной планки», некого финансового минимума, необходимого для полноценного существования семьи. Чаще всего эта планка подразумевает возможность пышной свадьбы, наличие недвижимого имущества и автомобиля.

Пока пара не имеет соответствующих доходов и не владеет имуществом, превышающим «брачную планку», она не спешит регистрировать фактически существующие отношения.

Свои доводы учёные построили на основе анализа финансового положения 7 тысяч пар разных возрастов.

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