Шокирующие признания звезд в интервью (лучше бы держали язык за зубами)

Майли Сайрус призналась, что она в восторге от наркотиков

Майли Сайрус не скрывает свою любовь к наркотическим веществам и даже в открытую призналась в этом в одном из своих интервью. «Голливуд — кокаиновый город, но трава-то гораздо лучше. И экстази — это счастливые наркотики, социальные. Ты их принимаешь с друзьями, в открытую, а не тайком в сортире».

Причем, судя по признаниям певицы, она попробовала не один вид наркотиков. «Мне кажется, что алкоголь гораздо опаснее — многие могут разозлиться из-за того, что я это говорю, но мне все равно». Майли, главное, чтобы твои интервью не попались на глаза полиции, иначе придется тебе записывать песни в местах особого строгого режима.

Роберт Паттинсон признался, что не любит мыть голову

Красавчик и кумир всех 14-летних девчонок (хотя, скорее всего, после этой статьи поклонниц у него поубавиться) Роберт Паттинсон вообще заявил, что ненавидит мыть голову. «Я не вижу смысла мыть голову. Это как убирать квартиру — какой смысл? Квартира мне нужна, чтобы в ней спать. Волосы мне нужны, чтобы они, ну, висели на моей голове. Какая разница, чистые они или нет?». Но, надеемся, что хотя бы о чистке зубов актер не забывает.

Холли Берри призналась, что ее возбуждают макароны

Кому-то в постели хочется клубнички со сливками, а вот сексуальным пристрастием Холли Берри являются макароны. Звучит это, конечно, странно, но актрису действительно заводит это блюдо.

«Сексуальность заключается в том, чтобы знать, что именно тебя возбуждает. Меня, например, возбуждает есть спагетти прямо из мужских рук. Так же, как и вино, выпитое прямо перед сексом: оно расслабляет».

Адам Левин, который любит пооткровенничать с журналистами, как-то заявил, что он тот еще маменькин сынок. В это сложно поверить, глядя на татуированного парня из Maroon 5. «Да, я маменькин сынок, но это же хорошо!», — признается Адам. Видимо любит певец поплакаться в мамину жилетку и полакомиться домашними сырниками. Не будем его за это осуждать, ведь все мы в душе те еще детишки.

Кеша призналась, что у нее был секс с приведением

Певица Кеша вообще в одном из интервью решила шокировать своих фанатов и заявила, что у нее была интимная связь с приведением. «Я не знаю его имени, он был приведением, но у меня есть этот дар». Звучит жутковато, особенно для бывших парней певицы. Ведь вполне возможно, что она изменяла им с призраками.

Поверить в то, что Том Харди, которого постоянно окружает стая красоток, бисексуален — практически невозможно (мы вот отказываемся в это верить). Но актер сам поделился в интервью этой частью своей жизни: «В свое время я флиртовал со всем, что движется. Я любил чувствовать тело, неважно мужское оно или женское, но сейчас, когда мне за 30, эти эксперименты пришлось завершить. Могу лишь заверить вас в том, что отношения с мужчиной могут очень многое предложить…». Вот и западай на красавчиков с экрана после таких откровений.