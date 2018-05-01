Гагарина в постели с Бадоевым 

Шокирующий кадр появился в микроблоге Полины Гагариной. Певица в одном белье лежит в постели, и не одна. Рядом совсем не муж Дмитрий Исхаков, а известный режиссер и телеведущий Алан Бадоев. Подобный же снимок опубликовал и молодой человек.
«Все через постель», «Развратники какие. Гагарина вроде замужем», — комментирую фолловеры.
Неужели Полина, которая недавно родила Исхакову дочь, решилась уйти от мужа? Известно, что с Бадоевым они дружат много лет. Оказалось, что фотография сделана во время работы над клипом. Ранее у них уже было три совместных работы.