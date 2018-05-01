Рядом с этой девушкой дикие звери становятся ручными!

Шеннон Бренсон фотографирует диких животных. И по многочисленным шрамам на теле можно понять, что девушка не раз становилась жертвой хищников. Но это никак не нарушило ее спокойствия и невозмутимости.

Шенон рассказала, что однажды ей пришлось убегать от огромного слона!

Больше всего девушке мешают работать животные, которым нравится сидеть на ее камере.

Фотограф призналась, что ее частенько кусали ящерицы и змеи.

Но такие «кадры», как этот лемур всегда поднимают ей настроение!

Согласитесь, спокойствие этой девушки, играющей с диким леопардом, восхищает!

Наверное, фотографировать диких животных — это ее призвание! Если вас тоже впечатлила эта девушка, поделитесь статьей с друзьями!