Рядом с этой девушкой дикие звери становятся ручными! 

Шеннон Бренсон фотографирует диких животных. И по многочисленным шрамам на теле можно понять, что девушка не раз становилась жертвой хищников. Но это никак не нарушило ее спокойствия и невозмутимости.
Шенон рассказала, что однажды ей пришлось убегать от огромного слона!
Больше всего девушке мешают работать животные, которым нравится сидеть на ее камере.
Фотограф призналась, что ее частенько кусали ящерицы и змеи.
Но такие «кадры», как этот лемур всегда поднимают ей настроение!
Согласитесь, спокойствие этой девушки, играющей с диким леопардом, восхищает!
Наверное, фотографировать диких животных — это ее призвание! Если вас тоже впечатлила эта девушка, поделитесь статьей с друзьями!