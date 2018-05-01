«Она делала пластику глаз без анестезии»: муж Гурченко поделился воспоминаниями

Шестой муж легендарной актрисы Людмилы Гурченко Константин Купервейс рассказал о своей знаменитой супруге в эфире программы «Раскрывая тайны звезд». Мужчина откровенно поделился воспоминаниями о непростом характере Народной артистки и о ее пластических операциях.

Семь лет назад мир лишился одной из ярчайших звезд за всю историю отечественного кинематографа. Из жизни неожиданно ушла легендарная артистка Людмила Марковна Гурченко. Однако тайна ее невероятной славы и красоты до сих пор будоражит воображение поклонников. Единственная внучка актрисы Елена Королева согласилась дать интервью о жизни бабушки в программе «Раскрывая тайны звезд».

Но гораздо более интересными для зрителей стали воспоминания шестого супруга Людмилы Марковны — композитора Константина Купервейса. Мужчина рассказал, что Народная артистка, вопреки всеобщему убеждению, вовсе не стремилась продлить свою молодость. На самом деле Гурченко боялась стать невостребованной и потерять то единственное в жизни, что действительно было для нее важно — работу.

Чтобы не срывать съемки, актриса шла на невероятные жертвы. Например, «она делала пластику глаз без анестезии, от которой отказалась, потому что боялась отека». Ведь через пару дней ей предстояли съемки. «Профессора ей сказали: „Ты сознание можешь потерять“. Она ответила: „Я? Да никогда!“, — делится воспоминаниями Купервейс. — „Первую пластическую операцию Люся провела в 38 лет. Потом в 42. Каждые четыре или пять лет она их делала“.