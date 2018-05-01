Поза «69» — лучшая поза для потрясающего секса

Поза 69 Если бы все сексуальные позы затеяли соревнование, у позы «69» априори была бы фора: еще бы — двойной оральный секс! Это обстоятельство, если подойти к нему чисто логически, могло бы оставить далеко позади себя все, что накопило человечество в области секса. Но… Но у позы «69» есть одно маленькое «но», о котором мы скажем в самом конце статьи.

А сначала — о хорошем: о всех достоинствах позы «69»

Поза «69» хороша для женщин, которые любят быть сверху. Находясь сверху в позе «69», девушка не страдает от веса тела мужчины, который может потерять над собой контроль и ненароком причинить если не боль, то неудобства. К тому же, находясь сверху, гораздо легче контролировать глубину проникновения члена. Впрочем, сверху или снизу — это не принципиально и, если мужчина ненамного больше женщины (и по весу, и по, простите, длине тела), то запросто можно и поменяться.

Поза «69» богата на варианты в положении тел. Например, можно не мудрствовать лукаво и начать с классики: мужчина лежит на спине, женщина — на нем. Гениталии друг друга — в полном распоряжении партнера.

Мужчина даже ради секса не хочет, чтобы женщина занимала главенствующее положение? Не беда: пусть будет сверху, но опирается на свои руки. И не вздумает рухнуть, когда его настигнет оргазм.

Если оба партнера тяжеловаты друг для друга, поза «69» делает поблажку. И позволяет обоим влюбленным лежать валетом, лицом друг к другу, но на боку. Доступ к гениталиям открыт, а нагрузки на тела друг друга — никакой. Правда, и телесного контакта — минимум. Но это уж кому что нравится.

Самый замысловатый вариант позы «69» — для сильных мужских рук. Мужчина стоит на коленях и переворачивает партнершу таким образом, чтобы ее бедра легли на плечи, голова оказалась на уровне пениса, а ее гениталии — около его лица. Мужчина руками крепко держит женщину, и это придает позе «69» особое очарование.

А теперь поговорим о давно обещанном — минусах лучшей позы для секса, позы «69»:

Тонкие ценители и просто профессионалы орального секса утверждают, что редкой паре удается получить полное оральное наслаждение в позе «69». Дело в том, что оральный секс дарит настолько яркие ощущения как мужчине, так и женщине, что устоять перед искушением забыть о партнере и сконцентрироваться на своих ощущениях очень сложно. В позе «69» очень сложно добиться синхронности ощущений и один из партнеров (кстати, часто именно женщина) приходит к оргазму первым. И в тот момент, когда оргазм уже накрывает человека своей волной, помнить о партнере практически невозможно. Впрочем, некоторым парам удается в позе «69» добраться до оргазма одновременно. Но для этого нужно очень тонко чувствовать друг друга, уметь откликаться на малейшие нюансы в поведении. Кому эта задача по силам? Только истинно любящим другу друга людям.

Вот такой вот минус у позы «69»… А может, это плюс? Хитрая поза «69» даже минус превратила в плюс.