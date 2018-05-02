Есть ли связь между сексом и психическим здоровьем

Благодаря сексу человек может сильно измениться, например, стать счастливее или повысить свою самооценку. Однако в некоторых случаях интим способен выступать сигналом наличия психических отклонений, поэтому эксперты создали список наиболее вероятных психологических изменений, имеющих связь с сексуальными практиками.

БДСМ

Ученые доказали, что психологическое здоровье людей, практикующих БДСМ, более стабильно, чем у тех, кто занимается обычным сексом. Дело в том, что первые более удовлетворены жизнью, демонстрируя открытость новому опыту, и менее склонны поддаваться раздражителям. Либидо В период депрессии человек утрачивает интерес к жизни в целом, поэтому ему не хочется и секса. Однако определенные антидепрессанты в состоянии подавлять либидо, поэтому лечить столь серьезное расстройство следует под наблюдением специалиста.

Мастурбация

Подобная манипуляция является наиболее простым способом зарядиться приличной дозой гормонов счастья, а также повысить самооценку у женщин. Согласно многочисленным исследованиям ученых из США, те дамы, которые часто позволяют себе самоудовлетворение, как правило, более довольны собственным телом.

Депрессия

Даже если либидо человека во время депрессии находится в критических показателях, ситуацию может улучшить секс. Дело в том, что в моменты оргазма высвобождаются серотонин и окситоцин, которые помогают ненадолго исправить химический дисбаланс в организме.

Случайные связи

Сексологи сумели подробно рассмотреть влияние случайного секса на психологическое здоровье человека и пришли к выводу, что такая близость может неоднозначно повлиять на индивида. Если причинами стала «неправильная» мотивация, например, депрессия, пониженная самооценка или месть, то впоследствии он может пострадать от повышенной тревожности. Однако если секс с незнакомцем произошел из-за стремления обрести нестандартный опыт или под влиянием желания, то это положительно отразится на самооценке.

Тревога

Человек с усиленным чувством тревоги не склонен заниматься любовью, но, как и в случае с депрессией, интим способен оказаться весьма полезным при таком расстройстве. Ученые доказали, что области мозга, отвечающие за тревожность, вследствие наличия сексуальной жизни теряют свою активность.

Гиперсексуальность

Обсессивно-компульсивное расстройство может принимать разные виды, например, когда человек, страдает от слишком частого мытья рук, одержимости самоудовлетворением или гиперсексуальности. Все эти симптомы могут быть облегчены с помощью эффективного лечения.