Поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с беременностью 

Фанаты Леры Кудрявцевой уверены — телеведущая ждет пополнения в своей семье. Сразу на нескольких снимках подписчики звезды и ее мужа в Instagram разглядели округлившийся живот. Более того, изменившиеся формы знаменитости поклонники замечают даже во время просмотра программы «Звезды сошлись», которую ведут Лера Кудрявцева и Оскар Кучера. Тем не менее, особое внимание публики привлекли фотографии, которыми Лера и ее муж Игорь Макаров поделились несколько часов назад. Пара сейчас путешествует по Италии и показывает совместные снимки. На них и правда кажется, что у Леры уже округлился живот. «Поздравляю. Очень рада за Леру», «Очень рада за вас», «А животик уже видно🙏», «Какие молодцы! Крепкого здоровья мамуле и малышу!», «У Лерки животик… Как прекрасно… От всего сердца поздравляю вашу пару!», — пишут поклонники в комментариях. Однако, ни Лера, ни Игорь на эти поздравления пока не отвечают. Напомним, с 2013 года Лера замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Для мужчины этот брак стал первым, для телеведущей это уже третье замужество и четвертые продолжительные отношения. К слову, Игорь на 16 лет младше своей супруги. Ранее звезда признавалась, что мечтает снова стать матерью. А совсем недавно впервые показала публике своего взрослого сына. Фото: Instagram @igormakarov82_