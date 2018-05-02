Ксения Бородина ответила на слухи о разводе 

В последнее время довольно часто появлялась информация о грядущем разводе Бородиной и Омарова. Поклонники стал активно обсуждать в социальных сетях об охлаждении в отношений семье телеведущей «Дома-2». На днях Ксения Бородина сама подогрела разговоры о разводе, опубликовав в своем Инстаграм фото с отдыха. Ведущая отдыхала в ОАЭ вместе с детьми. Отсутствие на отдыхе главы семьи очень насторожило поклонников. Но телеведущая оборвала разговоры на эту тему, написав, что очень скучает по мужу.
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 29 Апр 2018 в 2:45 PDT