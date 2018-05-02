Ещё
Ксения Бородина ответила на слухи о разводе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ксения Бородина ответила на слухи о разводе 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
В последнее время довольно часто появлялась информация о грядущем разводе Бородиной и Омарова. Поклонники стал активно обсуждать в социальных сетях об охлаждении в отношений семье телеведущей «Дома-2». На днях Ксения Бородина сама подогрела разговоры о разводе, опубликовав в своем Инстаграм фото с отдыха. Ведущая отдыхала в ОАЭ вместе с детьми. Отсутствие на отдыхе главы семьи очень насторожило поклонников. Но телеведущая оборвала разговоры на эту тему, написав, что очень скучает по мужу.
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 29 Апр 2018 в 2:45 PDT
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Раскрыты подробности покушения на Аллу Пугачеву «Это было ужасно больно». Охлобыстин рассказал, что потерял шестого ребенка В Сингапуре изобрели стакан, превращающий воду в вино
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять за старое: Глюкоза выставила соски180
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Минская учительница покорила Сеть телом топ-модели66
Девственная плева: что нужно знать6
Седокова боится лишиться родительских прав
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение