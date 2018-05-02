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Алена Водонаева прокомментировала слухи о беременности
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Алена Водонаева прокомментировала слухи о беременности 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Телеведущая Алена Водонаева попросила своих поклонников больше не писать вопросов о ее беременности в комментариях. Звезда в довольно резкой форме отметила, что пока не ждет второго ребенка. — написала Алена. Также вчера телеведущая поделилась видео и фото посещения концерта в «Лужниках», на котором выступал ее муж Алексей Косинус в роли диджея под ником Zeskullz. Девушка познакомилась с Алексеем ровно год назад и вскоре вышла за него замуж. Пара уже живет в официальном браке около девяти месяцев: Неудивительно, что поклонники так ждут известия о пополнении в семье телеведущей. Тем не менее она пока не спешит радовать публику. Стоит отметить, что комментарии про беременность Алены появились сразу под несколькими постами телеведущей. Некоторые поклонники заметили, что на части снимков звезда начала прикрывать живот, в том числе сумкой, а потому и сделали такое предположение. Напомним, Алена Водонаева уже успела однажды стать мамой. Звезда воспитывает 7-летнего сына Богдана. Недавно она объявила поклонникам, что больше не будет показывать жизнь мальчика в соцсетях. Звезда обещала лишь изредка делиться роликами, где Богдана почти нельзя будет разглядеть. У ребенка есть своя страница в Instagram, но посмотреть ее содержимое может только ограниченный круг знакомых и родных семьи. Отцом Богдана является бизнесмен Алексей Малакеев, за которого Алена Водонаева вышла замуж в 2009 году. В 2011 году союз распался, а в 2013-м супруги официально развелись. Тем не менее они сохранили дружеские отношения и продолжают вместе участвовать в жизни мальчика. Кстати, в прошлом году Богдан впервые пошел в школу, и родители потратили немало времени на выбор учебного заведения для их сына. Фото: Instagram / alenavodonaeva Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!
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