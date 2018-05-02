Выяснили длительность идеального секса для женщин

Зарубежные учёные определили длительность секса, идеально подходящего для женщин. Естественно, никто не отменял индивидуальных особенностей организма каждого человека, но эксперты в новом исследовании сравнили указанные показатели с таковыми мужчин, и результаты удивили даже их.

Оказалось, длительность идеального полового акта почти одинакова как для представителей сильного пола, так и для дам. Разница составляет всего 8 секунд — именно на такое количество времени женщинам требуется большая продолжительность секса. Но в реальности всё оказалось хуже, констатировали для МедикФорума ученые.

Для исследования служители науки задействовали порядка 4 тысяч добровольцев. Его суть заключалась в опросе респондентов. Проведя анализ полученных ответов, касающихся настоящего положения дел в интимной близости и предпочтений, учёные определили длительность наилучшего секса. В понимании женской части испытуемых она составила 25 минут и 51 секунду, ответы большинства мужчин указали на количество времени, меньшее всего на 8 секунд.

Затем эксперты выяснили, что происходит на самом деле. Реальность оказалась таковой, что для секса мужчины-американцы, перешагнувшие 30-летний рубеж, затрачивали на половой акт не более 17,1 минуты. Среднестатистический британец того же возраста не может «похвастаться» и такими результатами: его продолжительность секса не превышает 16,9 минуты.