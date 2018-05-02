Эта улыбчивая девушка поражает своей силой и волей!

Паоле Энтонини 21 год. Она очень солнечная и жизнерадостная девушка. Ее характер не сломила даже потеря ноги. Смотря на фото Паолы, нельзя не почувствовать ее энергию — настолько она сильная! Столь харизматичные люди встречаются довольно редко! Пусть Паоле станет для вас еще одним напоминанием того, что нужно ценить жизнь, наслаждаясь каждой ее секундой, несмотря ни на что!

А мы привыкли постоянно жаловаться, забывая, что многим приходится справляться с более серьезными трудностями… Поделитесь статьей с друзьями! Пусть эта девушка вдохновит как можно больше людей!