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Эта улыбчивая девушка поражает своей силой и волей!
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Эта улыбчивая девушка поражает своей силой и волей! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Паоле Энтонини 21 год. Она очень солнечная и жизнерадостная девушка. Ее характер не сломила даже потеря ноги. Смотря на фото Паолы, нельзя не почувствовать ее энергию — настолько она сильная! Столь харизматичные люди встречаются довольно редко! Пусть Паоле станет для вас еще одним напоминанием того, что нужно ценить жизнь, наслаждаясь каждой ее секундой, несмотря ни на что!
А мы привыкли постоянно жаловаться, забывая, что многим приходится справляться с более серьезными трудностями… Поделитесь статьей с друзьями! Пусть эта девушка вдохновит как можно больше людей!
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