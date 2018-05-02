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Жены знаменитостей, чей внешний вид отличается от селебрити-общества
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Жены знаменитостей, чей внешний вид отличается от селебрити-общества 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Вокруг известных мужчин всегда толпы красивых поклонниц. Поэтому очень странно видеть актеров, которых сопровождают на красной дорожке женщины, отличающиеся от идеала. Впрочем, у каждого человека свое мнение о красоте.
Присцилла Чан
В качестве супруги один из самых богатых людей на планете выбрал именно одногруппницу, с которой учился в университете. Пара была знакома с 2004 года и девушка всегда была большой поддержкой и опорой для Марка. Тогда в его голове только рождалась идея о создании популярной социальной сети. Прежде чем сделать предложение, отношения Марка и Присциллы длились почти 10 лет. По словам самого Цукенберга, девушка очень открыта и у нее никогда не бывает высоких запросов. Джо Грин
Актера Хью Лори признали самым симпатичным доктором за всю историю кинематографа. А вот его супруга Джо, работающая администратором театра, заметно отличается от этого уровня. Пара познакомилась 35 лет назад и долгое время они были друзьями. По словам актера, Джо ему нравится своим мышлением, которое отличает ее от других девушек. Кили Шей Смит
Ирландец Пирс долгое время «крутил» роман с актрисой Холли Берри, однако под венец все же повел Кили. На тот момент она была обычной журналисткой, которая запала в душу мужчине. Пара встречалась 7 лет, а затем узаконили свои отношения. Через время в семье появилось двое детей. Анна Войжитски
Анна являлась супругой одного из владельцев самой крупной компании Google. Женщина имеет своеобразную внешность, но Сергей полюбил ее еще в студенческие годы. В 2007 году пара сыграла свадьбу, не афишируя этого. Войжитски занимается опытами и исследованиями в сфере генетики. Увы, в 2015 году пара расторгла брак. Деборра-Ли Фернесс
Хью Джекман, которого считают одним из самых сексуальных актеров, мог бы завоевать сердце любой красотки, но выбрал именно Дебору. Уже 20 лет пара живет в гармонии и идиллии. Дебора старше супруга на 13 лет, однако отношениям это не мешает. Стоит отметить, что еще в 90-х Хью был неизвестным актером на сцене театра, а мисс Ли — востребованной актрисой. Йессика Кумала
Актер «остаться в живых» зарегистрировал свой брак с Йессикой еще в 2004 году. Девушка является индонезийкой и по ее словам, супруг — самый примерный семьянин. Хотя в его жизни очень много времени уходит на съемки, он всегда находит время между фильмами вернутся к любимой жене и детям. ​]]>
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