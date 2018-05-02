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5 мест, в которых женщины смотрят на мужчин
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5 мест, в которых женщины смотрят на мужчин 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Исторически мужчины имеют свойство смотреть на женщин в любых условиях и при любой ситуации. Женщины, в свою очередь, чаще всего не проявляют так много активного интереса. Однако и они не прочь оценить мужчин, только незаметно. И делают они это куда искуснее: причем зачастую так, что мужчины об этом даже не догадываются.
Тут важно помнить о том, что любая женщина не устоит перед мужчиной в хорошем костюме. Этот прием мужчины используют не так часто, однако он показывает свою эффективность уже не первое столетие. Другой важный момент — поведение на работе. Если вы делаете свою работу с умом, готовы помочь коллегам и настроены доброжелательно — у вас на руках все козыри.
Столь банальное проявление настойчивости как шесть кубиков пресса можно продемонстрировать только на пляже. В остальных случаях это будет смотреться не слишком выигрышно и очень наигранно. К тому же, именно на пляже можно поймать восхищенные взгляды — разве не хорошая цена на пару лет изнуряющего потения в спортзале.
В бар приходят весело проводить время, общаться и знакомиться. Ничего удивительного, что в баре проще всего завязать общение. В баре женщины смотрят на мужчин, так же как мужчины на женщин, и просто необходимо об этом помнить.
В метро
Все люди мира (кроме японцев) любят поглазеть друг на друга в метро. Это вполне допустимо, в том случае если соблюдать определенные правила. Никаких прямых контактов глаз, а лишь мимолетные взгляды — иначе можно прослыть приставалой.
В книжном магазине
Это место, куда приходят не просто за книгами, а за интеллектуальной реализацией. Завязать разговор тут легче легкого, ведь ареалы обитания тут говорят очень многое.
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