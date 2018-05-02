Дочка Юлии Савичевой сказала свое первое слово

Вчера в эфире телеканала «Россия 1» собралось множество знаменитостей, которые поздравили страну с Первомаем. Певица Юлия Савичева при этом поделилась радостной новостью из жизни своей семьи.

«У меня двойной праздник. Сегодня моя Аня в свои девять месяцев сказала слово «Мама». Поэтому я запомню этот день навсегда», — призналась Юлия.

Напомним, воспитанница продюсерского центра Максима Фадеева Юлия Савичева вышла замуж за своего давнего друга, музыканта Александр Аршинова, осенью 2014 года. Артистка не раз признавалась, как счастлива в браке, хотя свою личную жизнь старается не афишировать.

Фото: Instagram