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Дочка Юлии Савичевой сказала свое первое слово
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Дочка Юлии Савичевой сказала свое первое слово 

Passion.ru 29 минут назад
Фото: Passion.ru
Вчера в эфире телеканала «Россия 1» собралось множество знаменитостей, которые поздравили страну с Первомаем. Певица Юлия Савичева при этом поделилась радостной новостью из жизни своей семьи.
«У меня двойной праздник. Сегодня моя Аня в свои девять месяцев сказала слово «Мама». Поэтому я запомню этот день навсегда», — призналась Юлия.
Напомним, воспитанница продюсерского центра Максима Фадеева Юлия Савичева вышла замуж за своего давнего друга, музыканта Александр Аршинова, осенью 2014 года. Артистка не раз признавалась, как счастлива в браке, хотя свою личную жизнь старается не афишировать.
Фото: Instagram
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