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Две репетиции и парад: центр Тюмени будет частично закрыт для транспорта 6,7 и 9 мая
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Две репетиции и парад: центр Тюмени будет частично закрыт для транспорта 6,7 и 9 мая 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
С завтрашнего дня в центре Тюмени начнут перекрывать улицы. На 6 и 7 мая запланированы репетиции парада, посвященного празднованию 73-й годовщины Дня Победы. Для удобства горожан дороги планируют закрывать вечером — после окончания рабочего дня.
С 18:45 до 21:00 движение транспорта будет ограничено на следующих участках:
— по улице Республики на участке от Профсоюзной до Челюскинцев;
— по улице Ленина на участке от Профсоюзной до Челюскинцев;
— по улице Орджоникидзе на участке от Хохрякова до Герцена;
— по улице 8 Марта на участке от Хохрякова до Ленина;
— по улице Водопроводной на участке от Хохрякова до Ленина;
— по улице Первомайской на участке от Хохрякова до Герцена.
Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты движения.
В День Победы центр города будет частично перекрыт с самого утра.
— Улицу Республики, на которой пройдут главные события 9 мая, будут перекрывать поэтапно, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
Точный график перекрытий на 9 мая ГИБДД утвердит в понедельник. На данный момент известно, что с самого утра и до двух часов ночи в День Победы нельзя будет проехать лишь по небольшому участку улицы Республики. Дорога от Перекопской до ТИУ превратится в пешеходную зону.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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