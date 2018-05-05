Две репетиции и парад: центр Тюмени будет частично закрыт для транспорта 6,7 и 9 мая

С завтрашнего дня в центре Тюмени начнут перекрывать улицы. На 6 и 7 мая запланированы репетиции парада, посвященного празднованию 73-й годовщины Дня Победы. Для удобства горожан дороги планируют закрывать вечером — после окончания рабочего дня.

С 18:45 до 21:00 движение транспорта будет ограничено на следующих участках:

— по улице Республики на участке от Профсоюзной до Челюскинцев;

— по улице Ленина на участке от Профсоюзной до Челюскинцев;

— по улице Орджоникидзе на участке от Хохрякова до Герцена;

— по улице 8 Марта на участке от Хохрякова до Ленина;

— по улице Водопроводной на участке от Хохрякова до Ленина;

— по улице Первомайской на участке от Хохрякова до Герцена.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты движения.

В День Победы центр города будет частично перекрыт с самого утра.

— Улицу Республики, на которой пройдут главные события 9 мая, будут перекрывать поэтапно, — рассказала 72.ru Анжела Борисова , начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.

Точный график перекрытий на 9 мая ГИБДД утвердит в понедельник. На данный момент известно, что с самого утра и до двух часов ночи в День Победы нельзя будет проехать лишь по небольшому участку улицы Республики. Дорога от Перекопской до ТИУ превратится в пешеходную зону.