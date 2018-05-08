Какие улицы перекроют, во сколько парад и салют, какая погода: шпаргалка про празднование 9 Мая в Тюмени

В эту среду, 9 мая, Тюмень отметит очередную годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Празднование растянется на целый день. Оно начнется с парада и шествия «Бессмертного полка», а завершится салютом на городской набережной. Мы будем в режиме онлайн рассказывать обо всем, что происходит в городе. В 10:00 в нашей группе ВКонтакте стартует прямая трансляция с городского парада, после 13:00 можно будет увидеть заплывы моржей, а вечером, в 23:00, полюбоваться на фейерверк, не выходя из дома. Присоединяйтесь, чтобы быть в курсе событий.

Что посмотреть?

Традиционный парад, который стартует с десяти утра, пройдет по улице Республики. Колонны начнут формироваться на перекрестке с улицей Кирова. Следом за ветеранами и армейцами пойдут колонны «Бессмертного полка» и «Бессмертного батальона», а также волонтеры Победы. Как к ним присоединиться — читайте в нашей подробной инструкции.

В 14:30 на железнодорожный вокзал прибудет поезд Победы. А в 23:00 на набережной начнется салют.

В полдень праздничные концерты начнутся на площади у Технопарка и на Цветном бульваре, а в 13 часов — в скверах Комсомольском и Депутатов.

Какие улицы перекроют?

Из-за праздничных мероприятий в центре частично перекроют улицы Республики, Ленина, Володарского, Ямскую, Луначарского и Фабричную. После проведения мероприятий сотрудники ГИБДД будут оперативно возобновлять движение.

Машины, которые будут мешать проведению парад, будут эвакуировать на ближайшие свободные стоянки.

Городские автобусы пойдут в объезд по улицам 50 лет ВЛКСМ, Мельникайте и 50 лет Октября. Автобусы будут ездить по воскресному расписанию.

Как будут работать поликлиники?

В День Победы двери городских поликлиник будут открыты с 9 до 12 часов. Принимать пациентов будет дежурный врач, также откроются процедурный и перевязочный кабинеты. В экстренных случаях горожане могут обратиться в скорую по телефонам: 03 или 103 (с мобильного).

В любое время можно звонить и обращаться в:

приёмное отделение хирургического стационара на Семовских, 10 — тел. 29-40-52;

приёмное отделение терапевтического стационара на Котовского, 55/1 — тел. : 28-75-59, 28-75-42;

приёмное детское отделение терапевтического стационара на Котовского, 55/1 — тел. : 28-76-42, 28-76-10.

Редакция 72.ru будет освещать День Победы в режиме онлайн. Если вы сделаете интересную фотографию с праздника или снимете необычное видео, присылайте нам нам на почту, в Viber, Telegram: +7-982-781-74-07.