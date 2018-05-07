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Парад пройдет под дождем: погода в Тюмени на 9 Мая
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Парад пройдет под дождем: погода в Тюмени на 9 Мая 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Празднования Дня Победы пройдет в Тюмени под дождем. Синоптики обещают, что 9 мая над городом нависнут тучи и рекомендуют горожанам брать с собой зонты и дождевики. В этот день в городе пройдут разные мероприятия: парад, спортивные соревнования и концерты.
— Утром в Тюмени воздух прогреется до 9 градусов, будет идти небольшой дождь, — рассказали синоптики. — Днем потеплеет до 13, к вечеру немножко похолодает — до 10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в 4 градуса.
По прогнозам, пасмурная и дождливая погода продержится в Тюмени до следующих выходных.
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