Парад пройдет под дождем: погода в Тюмени на 9 Мая

Празднования Дня Победы пройдет в Тюмени под дождем. Синоптики обещают, что 9 мая над городом нависнут тучи и рекомендуют горожанам брать с собой зонты и дождевики. В этот день в городе пройдут разные мероприятия: парад, спортивные соревнования и концерты.

— Утром в Тюмени воздух прогреется до 9 градусов, будет идти небольшой дождь, — рассказали синоптики. — Днем потеплеет до 13, к вечеру немножко похолодает — до 10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в 4 градуса.

По прогнозам, пасмурная и дождливая погода продержится в Тюмени до следующих выходных.