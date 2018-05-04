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Центральные улицы Тюмени перекроют из-за репетиции парада
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Центральные улицы Тюмени перекроют из-за репетиции парада 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюмени из-за вечерней репетиции парада ко Дню Победы 4 и 7 мая будет ограничено движение транспорта по центральным улицам.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, ограничения будут введены с 18.45 до 21.00 по улице по улице Республики от улицы Профсоюзной до улицы Челюскинцев, по улице Ленина от улицы Профсоюзной до улицы Челюскинцев, по улице Орджоникидзе от улицы Хохрякова до улицы Герцена, по улице 8 Марта от улицы Хохрякова до улицы Ленина; по улице Водопроводной от улицы Хохрякова до улицы Ленина, по улице Первомайской от улицы Хохрякова до улицы Герцена.
«Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к данным мероприятиям и планировать заранее свои маршруты движения», — отмечают в пресс-службе мэрии.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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