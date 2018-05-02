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Дженнифер Лопес поделилась деталями первого свидания с Алексом Родригесом
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Дженнифер Лопес поделилась деталями первого свидания с Алексом Родригесом 

Журнал ОК! 1 час назад
Дженнифер Лопес дала интервью в эфире шоу Элен Дедженерес и рассказала, как прошло ее первое свидание с Алексом Родригесом. Она сказала, что ее возлюбленный отправил ей смс во время первого свидания, когда он ненадолго отошел.
Как рассказала Дженнифер, Алекс позвал ее на ужин, но не преподносил это как свидание и только потом она поняла, что для него тот ужин был обычной встречей. После того, как бейсболист увидел расстроенную девушку, он решил отойти в ванную комнату и отправил ей забавное, но милое сообщение.
«Он написал, что я выгляжу очень сексуально, тогда я поняла, что теперь у нас свидание», — рассказала Дженнифер.
Напомним, что Дженнифер Лопес и бывший бейсболист Алекс Родригес встречаются уже больше года, а недавно Джей Ло представила новый. клип, в котором намекает на предстоящую помолвку. До этого она была замужем за певцом Марком Энтони в течение 10 лет. От этого брака у нее есть двое детей.
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