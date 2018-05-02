Дженнифер Лопес поделилась деталями первого свидания с Алексом Родригесом

Дженнифер Лопес дала интервью в эфире шоу Элен Дедженерес и рассказала, как прошло ее первое свидание с Алексом Родригесом . Она сказала, что ее возлюбленный отправил ей смс во время первого свидания, когда он ненадолго отошел.

Как рассказала Дженнифер, Алекс позвал ее на ужин, но не преподносил это как свидание и только потом она поняла, что для него тот ужин был обычной встречей. После того, как бейсболист увидел расстроенную девушку, он решил отойти в ванную комнату и отправил ей забавное, но милое сообщение.

«Он написал, что я выгляжу очень сексуально, тогда я поняла, что теперь у нас свидание», — рассказала Дженнифер.

Напомним, что Дженнифер Лопес и бывший бейсболист Алекс Родригес встречаются уже больше года, а недавно Джей Ло представила новый. клип, в котором намекает на предстоящую помолвку. До этого она была замужем за певцом Марком Энтони в течение 10 лет. От этого брака у нее есть двое детей.