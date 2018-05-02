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Мила Кунис об Эштоне Катчере: «У меня лучший муж на свете»
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Мила Кунис об Эштоне Катчере: «У меня лучший муж на свете» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Мила Кунис и Эштон Катчер познакомились еще 20 лет назад и поженились два с половиной года назад; они остаются не только одной из самых популярных звездных пар, но и одной из самых стабильных. Секрет крепкого брака, как призналась Мила, заключается в «невероятном терпении» Эштона.
«У меня самый лучший на свете муж», поделилась Кунис в интервью E! News. «Я клянусь, мне невероятно повезло: мне посчастливилось встретить человека, у которого безграничный запас терпения и который невероятно поддерживает нашу семью».
Один из способов поддержки для Эштона — сопровождать жену на съемках: например, в прошлом году Катчер вместе с Милой отправился в Будапешт, где актриса снималась в фильме «Шпион, который меня кинул».
Night out with the wife
Публикация от Ashton Kutcher (@aplusk)
4 Мар 2018 в 8:20 PST  Публикация от Ashton Kutcher (@aplusk)
20 Янв 2018 в 12:48 PST  Arm chair Olympians. Go team USA! We got your back! Ty for the blazers @ralphlauren #liketolight
Публикация от Ashton Kutcher (@aplusk)
5 Авг 2016 в 7:55 PDT  попкорнnews
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