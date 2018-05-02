Чиповская показала поцелуй с Устиновой

Актриса Анна Чиповская решила поздравить свою коллегу и подругу Светлану Устинову с Днем Рождения, опубликовав в Инстаграме их совместное фото с поцелуем.

Чиповская отметила, что обычно все завидуют кинопродюсеру Илье Стюарту , который является мужем Светланы, но после этой публикации будут завидовать ей. «Света, я очень люблю тебя. Я очень горжусь твоими успехами, горжусь тем, что ты не знаешь слов „нет“, „не могу“, „не получится“, горжусь нашими отношениями, нашей совместной работой и нашей дружбой», — призналась Чиповская.

Анна добавила, что знаменательная встреча двух актрис и лучших подруг случилась 10 лет назад у барной стойки. Если бы в тот день что-то не сложилось, девушки все равно встретились и подружились бы в другой день, считает Чиповская.

"Мой дорогой друг! Спасибо, люблю! Скоро буду! Зажжем как и 10 лет назад", — ответила в комментариях именинница.