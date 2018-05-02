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Чиповская показала поцелуй с Устиновой
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Чиповская показала поцелуй с Устиновой 

Russianshowbiz.info 44 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актриса Анна Чиповская решила поздравить свою коллегу и подругу Светлану Устинову с Днем Рождения, опубликовав в Инстаграме их совместное фото с поцелуем.
Чиповская отметила, что обычно все завидуют кинопродюсеру Илье Стюарту, который является мужем Светланы, но после этой публикации будут завидовать ей. «Света, я очень люблю тебя. Я очень горжусь твоими успехами, горжусь тем, что ты не знаешь слов „нет“, „не могу“, „не получится“, горжусь нашими отношениями, нашей совместной работой и нашей дружбой», — призналась Чиповская.
Анна добавила, что знаменательная встреча двух актрис и лучших подруг случилась 10 лет назад у барной стойки. Если бы в тот день что-то не сложилось, девушки все равно встретились и подружились бы в другой день, считает Чиповская.
"Мой дорогой друг! Спасибо, люблю! Скоро буду! Зажжем как и 10 лет назад", — ответила в комментариях именинница.
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