Любовный гороскоп на май 2018 года

Май приносит россиянам долгожданное тепло и надежды на лучшее будущее. Каких изменений в личной жизни стоит ждать людям, читайте в гороскопе Dni.Ru . Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии «АструС» Михаил Чистяков

Одиноким Овнам заняться поисками второй половины лучше всего до 20-х чисел месяца. Причем, для этого лучше воспользоваться современными способами — например, социальными сетями, сайтами знакомств или специальными приложениями на смартфон. Семейным парам для укрепления отношений можно проводить больше времени вместе, например, на совместных прогулках в ближайшем парке. Вторая половина месяца будет благоприятнее первой — можно улучшить погоду в доме.

ТЕЛЕЦ

Те Тельцы, которые ищут себе постоянного партнера, могут в мае познакомиться с ним в неожиданном месте, которое как-то связано с улучшением внешнего вида. Это может быть спортзал или салон красоты. Если эти поиски успехом не увенчаются, попробуйте воспользоваться интернетом для своих целей. У тех, кто уже состоит в браке, вряд ли будут какие-то изменения в личной жизни — если только вы сами их не спровоцируете.

БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятное время для типичных Близнецов — первая половина мая. Сейчас весь мир у ваших ног, а потому, если вы хотите найти интересного человека для долгосрочных романтических отношений, не сидите в четырех стенах. Сейчас ваша привлекательность и обаяние помогут вам добиться желаемого. У семейных Близнецов серьезных проблем не предвидится, однако, возможно, во второй половине месяца вашему партнеру понадобится материальная помощь.

В первой половине мая вы вряд ли будете много внимания уделять теме любовных отношений. Однако возможен какой-то тайный роман, поэтому будьте внимательны, если вы уже имеете постоянного партнера. Помните о поговорке «за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь». Вторая половина месяца будет более благоприятна для личной жизни. Если пары у вас пока нет, но очень хочется ее найти, в это время у вас есть все шансы. Дерзайте.

У семейных Львов сейчас вряд ли будет большая страсть, зато хорошие дружеские отношения в семье помогут укрепить вашу любовь. А что делают друзья? Больше разговаривайте друг с другом, делитесь тайнами, переживаниями и мечтами. Одинокие Львы тоже сейчас больше настроены на дружбу, нежели любовные приключения. Однако, если вы все-таки хотите завести с кем-то роман, обратите внимание на ваш круг общения и самых близких людей, кроме родственников, конечно.

Типичные представители знака Дева смогут в первой половине мая завести роман на рабочем месте. Если вы уже состоите в паре, и вас отношения на стороне не интересуют, постарайтесь после работы сразу идти домой, не задерживайтесь на корпоративах. Если же вы не против завести новые отношения, они могут возникнуть именно с кем-то из коллег или с человеком, с которым вы познакомитесь на работе.

Хорошо, если в первой половине мая одинокие Весы отправятся в отпуск или какое-то путешествие, пусть даже по работе, но в далекие от дома места. Именно там вы сможете завести роман или, по крайней мере, приятно провести время в компании интересных людей противоположного пола. Укрепить уже существующие отношения поможет все тот же отпуск. Только отдыхать надо не друг от друга, а вместе от всех остальных.

СКОРПИОН

Скорпион считается не только самым страстным знаком Зодиака, но и самым ревнивым, а именно в мае этого года из-за вашей ревности могут возникнуть проблемы в отношениях с партнером. Постарайтесь сначала во всем разобраться мирно — возможно, вы просто что-то не так поняли? После 20 мая можно устроить небольшое путешествие с любимым человеком. Если его еще нет — именно далеко от дома есть шанс с ним познакомиться и завести роман.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятен май будет для представителей именно вашего знака. Если вы одиноки, сейчас есть все шансы найти свою вторую половину. Если вы уже состоите в паре, но отношения по каким-то причинам были испорчены, сейчас их можно восстановить, вернув в них прежнюю гармонию. Если вам с партнером пора выйти на новый уровень, например, сыграть свадьбу или хотя бы начать вместе жить, май для этого так же благоприятен, особенно его первая половина.

КОЗЕРОГ

Первая половина месяца вряд ли порадует типичных Козерогов в любовной сфере. А вот во второй половине вы сможете наладить личные отношения. Будут хорошие романтические знакомства, если вас это интересует. Семейные Козероги тоже смогут внести в отношения какую— то гармонию, как-то укрепить их, вновь испытать те чувства, которые были в самом начале вашего романа. В общем, не сидите без дела, сейчас ваша личная жизнь зависит только от вас самих.

ВОДОЛЕЙ

Яркий и интересный период ждет типичных Водолеев в мае, вернее, в его первой половине. Сейчас вы можете не только хорошо отдохнуть душой, но и познакомиться с привлекательным человеком для романтических отношений. Период обещает вам подарить много приятных эмоций, если вы не будете сидеть в одиночестве. Вторая половина месяца будет не так радужна, скорее всего, больше времени придется уделять работе, а не личной жизни.

Пожалуй, один из лучших прогнозов личной жизни на май именно у представителей знака Рыбы. В первой половине месяца можно наладить отношения в семье, если они раньше были испорчены, помириться с близкими. Вторая половина мая порадует и тех Рыб, кто уже нашел постоянно партнера, и тех, кто пока одинок. Это благоприятное время, которое можно посвятить романтическим приключениям — много интересных и ярких эмоций вам обеспечено.