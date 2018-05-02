Ученые выяснили, что убивает супружеский секс

Американские учёные обнародовали результаты исследования, составив перечень «убийц» секса супругов, проживших вместе долгое время. Угасанию с годами страсти способствуют различные дела, которые начинают занимать первые места в жизнях мужа и жены, в то время как интимное уединение отодвигается всё дальше.

Забота о детях, обустройство быта, заработок — оказалось, что лидерами составленного топа «убийц» секса являются вовсе не они. Как стало известно МедикФоруму, «почётные» две первые строки достались домашним питомцам и гаджетам. Это удаляет партнёров от мыслей о сексе, не говоря уже о самом процессе, и занимает всё свободное время. Учёные отметили, что особо опасно для супружеской близости заниматься гаджетами и животными перед сном, ведь эти минуты стоило бы посвятить друг другу, не отвлекаясь на посторонние дела.

Многим современным людям свойственно перед сном заниматься проверкой электронной почты, просмотром новых фотокадров виртуальных друзей, и это им интереснее, чем нежные объятия членов семьи. Ввиду роста предложения возрастает и спрос на контент, предлагаемый посредством гаджетов, и это завлекает людей всё больше, в то время как страдает живое общение.

Домашние питомцы также требуют заботы о них, и чем животных больше, тем сложнее найти время для супруга. Возникающие ссоры из-за выяснения того, чей черёд выгуливать собаку или мыть клетку хомяка, провоцируют охлаждение друг к другу.

Третьим в перечне «убийц» супружеского секса числится уборка дома, ведь её особо чистоплотные люди готовы производить ежедневно, получая от процесса больше удовольствия, чем от секса.

Четвёртое и пятое места достались взаимным обидам из-за невнимательности друг к другу и частым просмотрам телепередач в спальне.