Валерия уехала из России

Певица Валерия опубликовала в Инстаграме фото, сделанное во дворе итальянского отеля Вилла д'Эсте. Судя по геометке, певица отдыхает в небольшом городке Градо.

"Мир. Труд. Май. Моё прекрасное итальянское утро. Они тут тоже отмечают", — заметила артистка и рассказала подписчикам, что приехала в Италию не просто так, а на День рождения близкого друга семьи.

"Саша Харас — добрый, умный человек, который умеет по— настоящему дружить. Любим очень его и всю его семью", — написала Валерия и отметила жену известного бизнесмена Светлану. Певица добавила, что друг семьи не завел аккаунт в Инстаграме, но от этого его жизнь не стала менее счастливой.

Для прогулки в Италии Валерия выбрала достаточно яркий наряд — красные свободные брюки, белые кроссовки и цветной бомбер. Поклонники отметили, что Валерия буквально сливается с природой и выглядит великолепно.