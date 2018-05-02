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Валерия уехала из России
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Валерия уехала из России 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Валерия опубликовала в Инстаграме фото, сделанное во дворе итальянского отеля Вилла д'Эсте. Судя по геометке, певица отдыхает в небольшом городке Градо.
"Мир. Труд. Май. Моё прекрасное итальянское утро. Они тут тоже отмечают", — заметила артистка и рассказала подписчикам, что приехала в Италию не просто так, а на День рождения близкого друга семьи.
"Саша Харас — добрый, умный человек, который умеет по— настоящему дружить. Любим очень его и всю его семью", — написала Валерия и отметила жену известного бизнесмена Светлану. Певица добавила, что друг семьи не завел аккаунт в Инстаграме, но от этого его жизнь не стала менее счастливой.
Для прогулки в Италии Валерия выбрала достаточно яркий наряд — красные свободные брюки, белые кроссовки и цветной бомбер. Поклонники отметили, что Валерия буквально сливается с природой и выглядит великолепно.
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