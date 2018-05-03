Беременная Ханна показала округлившийся живот в купальнике

Месяц назад стало известно, что певица Ханна и ее муж, генеральный директор Black Star Пашу ( Павел Курьянов ), ждут первенца. Певица вместе с супругом пришла на благотворительный бал, где блеснула в облегающем черном платье. Наряд не смог скрыть изменения в фигуре. С тех пор певица перестала прятаться от поклонников. В своем Инстаграм она рассказывает о всех изменениях, которые происходят с ней, а сегодня даже опубликовала фото в купальнике. В кадре Ханна запечатлена на балконе отеля с прекрасным видом на океан.

Тот самый момент, когда сказка реальна, — подписала снимок артистка.

Ханна

Поклонники осыпали будущую маму комплиментами в комментариях: «Тебе очень идет пузёныш. Красота», «Уважаю женщин, которые ожидая рождения ребенка, с гордостью показывают свой животик! Удачных вам родов! Здорового малыша!», «Ты очень классная и милая». Напомним, что Ханна и Пашу познакомились пять лет назад, а через два года начали встречаться. В 2015 году они узаконили свои отношения.