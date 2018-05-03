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Беременная Ханна показала округлившийся живот в купальнике
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Беременная Ханна показала округлившийся живот в купальнике 

Журнал ОК! 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Месяц назад стало известно, что певица Ханна и ее муж, генеральный директор Black Star Пашу (Павел Курьянов), ждут первенца. Певица вместе с супругом пришла на благотворительный бал, где блеснула в облегающем черном платье. Наряд не смог скрыть изменения в фигуре. С тех пор певица перестала прятаться от поклонников. В своем Инстаграм она рассказывает о всех изменениях, которые происходят с ней, а сегодня даже опубликовала фото в купальнике. В кадре Ханна запечатлена на балконе отеля с прекрасным видом на океан.
Тот самый момент, когда сказка реальна, — подписала снимок артистка.
Ханна
Поклонники осыпали будущую маму комплиментами в комментариях: «Тебе очень идет пузёныш. Красота», «Уважаю женщин, которые ожидая рождения ребенка, с гордостью показывают свой животик! Удачных вам родов! Здорового малыша!», «Ты очень классная и милая». Напомним, что Ханна и Пашу познакомились пять лет назад, а через два года начали встречаться. В 2015 году они узаконили свои отношения.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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