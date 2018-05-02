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Не все потеряно! Ченнинг Татум и Дженна Деван проводят время вместе
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Не все потеряно! Ченнинг Татум и Дженна Деван проводят время вместе 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кажется, мы поторопились вычеркнуть одну их самых красивых пар Голливуда. Дженна Деван (37) до сих пор проводит время с Ченнингом Татумом (37)!
Источник сообщил People: «Они проводят время вместе как семья. Дженна по-прежнему очень дорожит Ченнингом, он до сих пор близкий для нее человек. Да и сам Ченнинг скучает по Дженне. Тем более, у них такие прекрасные дети».
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Фанаты пары уверены: они еще будут вместе. Но пока будем реалистами… Пара давно ходит без колец, а Дженна уже убрала фамилию Татум в профиле в Instagram.
Напомним, что в начале апреля на одну красивую голливудскую пару стало меньше. Дженна Деван и Ченнинг Татум шокировали всех новостью о разводе после почти 9 лет брака. О своем непростом решении актеры сообщили у себя в Instagram. «Эй, мир! Так… У нас есть кое-что, чем мы хотели бы поделиться. Во-первых, кажется странным, что мы должны делиться такого рода вещами со всеми, но это следствие жизни, которую мы выбрали, за которую мы также очень благодарны. Мы живем в невероятное время, но это также время, когда истина может легко искажаться, поэтому мы хотим поделиться правдой, чтобы вы знали. Мы решили расстаться», — написали звезды.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ne-vse-poteryano-chenning-tatum-i-dzhenna-devan-provodyat-vremya-vmeste/
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