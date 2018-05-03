На два фронта: почему мужчины заводят любовниц

Считается, что мужчина, как существо полигамное, может и хотеть, и любить двух, а то и больше женщин сразу. Да и сколько этих историй про любовный треугольник: он мечется между двумя любимыми, а вокруг кипят тайны мадридского двора. Может ли действительно мужчина любить двух женщин одновременно? Редакция WMJ.ru разбиралась в этом вопросе вместе с экспертом Тренинг-центра «СЕКС.РФ» Натальей Романовской.

Да, такие ситуации встречаются нередко. И многие из них кажутся драматичными историями про отчаянную любовь и сложный выбор. Давайте разбираться, способно ли мужское сердце полюбить сразу двух дам. И почему это происходит? А для этого нужно понять, о какой любви идет речь, а главное — к кому.

Кого ты любишь?

Он говорит одной, что любит ее, и другой говорит, что любит. Они верят, и он искренне в этом уверен. Но главное слово здесь «говорит». С точки зрения психологии мужчина не может любить двух женщин одновременно. Если, конечно, речь идет о настоящей и искренней любви. А что такое настоящая любовь в отношениях? Прежде всего это ответственность за свои слова, чувства и поведение. Увы, но в этом треугольнике мужчина любит только себя. Он может совершать романтические и безумные поступки для каждой из этих женщин. Говорить им трогательные и нежные слова. Проблема в том, что мужчина действительно может думать, что любит обеих. Но на подсознательном уровне у этого поведения совершенно другие мотивы.

Какие мужчины говорят, что любят двух?

Эгоист

Так ведет себя мужчина, который любит только себя. Этим он тешит свое эго. Как мы уже говорили, это не всегда осознанно. Ему может казаться, что он влюблен в двух женщин сразу. Но на самом деле это лишь баловство для его эго: «У меня две женщины, я крутой». Или же так он поднимает себе самооценку: «Могу позволить себе любить двух женщин». А может, ему просто так удобно: «С одной мне комфортно и спокойно, с другой все ярко и страстно. И так и так мне нравится». Такие мужчины думают только о себе. И делают все только для себя.

Инфантильный мужчина

Очень часто так поступает инфантильный мужчина. Для него любовь к нескольким женщинам — это способ избежать ответственного решения и выбора. Или оправдание перед самим собой за свою неспособность к взрослому поведению. Этот любовный треугольник — результат его нерешительности и безответственности. Что также может проявляться бессознательно. Он будет думать, говорить обеим, что любит их. Но на самом деле это лишь отговорки, чтобы не принимать серьезное решение.

Психология не верит в сказки. Она верит только фактам и истинным мотивам, которые иногда скрываются очень глубоко. Любовный треугольник — это не волшебные истории про любовь. Это целый набор скрытых мотивов и причин. Мужчина может говорить и клясться, что любит и ту и другую. Но любить по-настоящему он будет только себя, прикрывая этим свой эгоизм или инфантильность.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK