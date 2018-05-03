Ксения Бородина делится фотографиями шикарного заграничного отдыха с детьми

Светская дива, бизнесвумен, звездная мама Ксения Бородина и ее дочки наслаждаются роскошным отдыхом за рубежом. Знаменитое семейство проводит время в городе Дубай, в Объединенных Арабских Эмиратах — и охотно делится яркими фотографиями в соцсетях.

Отметим, в отпуск Ксения и ее крохи отправились без главы семейства, что породило волну слухов о разладе между супругами. Однако довольно скоро звезда передала мужу привет и призналась, что скучает. А чуть позже добавила, что отлично проводит время, и для полного счастья ей не хватает только любимого человека рядом.

Почему на отдыхе время летит так быстро?! Хочу еще много много-много дней, только мужа не хватает, а так все как надо.

«Это солнце, море, пляжи, этот ласковый прибой! Как хочу я эту прелесть утащить к себе домой», — также написала Ксения Бородина.

Напомним, Ксения Бородина и ее супруг, бизнесмен Курбан Омаров официально оформили отношения в 2015 году. Пара растит дочь Теону (2015 года рождения), а также Марусю (2009) — дочку Ксении от брака с бизнесменом Юрием Будаговым (экс-супруги были вместе с 2008 по 2011 год). У Курбана от предыдущих отношений есть сын Омар.

Фото: Instagram @borodylia

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