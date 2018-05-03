Что скажут Кардашьян? 68-летняя Кейтлин Дженнер выходит замуж за 21-летнего трансгендера 

Как сообщает Us Weekly, одна из самых известных трансгендерных женщин США планирует выйти замуж за 21-летнюю Софию Хатчинс — модель, с которой Дженнер встречается уже несколько месяцев. По свидетельствам инсайдеров, пара уже ведет совместное хозяйство и свадьба не за горами. Хатчинс — тоже трансгендер и когда-то была парнем, а сейчас прекрасно себя чувствует в теле томной блондинки. В отличие от Дженнер, она не скрывает того, что в ее жизни появилась любовь: публикует совместные фото с отдыха с избранницей и рассказывает о выходах вместе на красную дорожку.
Аккаунт Софии пестрит откровенными портретами в бикини.
Это будет уже четвертый брак Кейтлин Дженнер. В последний раз, в бытность мужчиной, Кейтлин была мужем Крис Дженнер — главы самого громкого реалити-семейства в мире, среди дочерей которой — Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. Интересно, как отреагируют девушки на новую «родственницу»?
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Фото:Instagram