Ещё
Что скажут Кардашьян? 68-летняя Кейтлин Дженнер выходит замуж за 21-летнего трансгендера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что скажут Кардашьян? 68-летняя Кейтлин Дженнер выходит замуж за 21-летнего трансгендера 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
Как сообщает Us Weekly, одна из самых известных трансгендерных женщин США планирует выйти замуж за 21-летнюю Софию Хатчинс — модель, с которой Дженнер встречается уже несколько месяцев. По свидетельствам инсайдеров, пара уже ведет совместное хозяйство и свадьба не за горами. Хатчинс — тоже трансгендер и когда-то была парнем, а сейчас прекрасно себя чувствует в теле томной блондинки. В отличие от Дженнер, она не скрывает того, что в ее жизни появилась любовь: публикует совместные фото с отдыха с избранницей и рассказывает о выходах вместе на красную дорожку.
Аккаунт Софии пестрит откровенными портретами в бикини.
Это будет уже четвертый брак Кейтлин Дженнер. В последний раз, в бытность мужчиной, Кейтлин была мужем Крис Дженнер — главы самого громкого реалити-семейства в мире, среди дочерей которой — Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. Интересно, как отреагируют девушки на новую «родственницу»?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
На два фронта: почему мужчины заводят любовниц Личная история: как успех в карьере разрушил мой брак Инсайдер раскрыл подробности свадьбы Пэрис Хилтон: красивая дата, сказочное платье и мечта о детях
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меня как будто изнасиловали»22
Волочкова на отдыхе скинула купальник76
Названы вещи, о которых врут все девушки2
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Опять за старое: Глюкоза выставила соски185
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
03:35
Из чего на самом деле делают сыр
Еда
03:57
Названы вещи, о которых врут все девушки
Психология
04:17
Что станет с мозгом, если похудеть
Здоровье
10:01
Дети-убийцы, которые растут в тюрьме
Дети
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
00:16
«Меня как будто изнасиловали»
Звёзды
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение