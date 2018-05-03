Приянка Чопра о Меган Маркл: «Она до сих пор пишет много СМС»

Несмотря на то что Меган Маркл, еще даже официально не став членом королевской семьи, пришлось отказаться от некоторых привычных ей вещей (актриса удалила свои профили в соцсетях), все-таки во многом она продолжает оставаться самой собой и поддерживает связь со своими друзьями и коллегами. Так, на вопрос о том, есть ли у Меган телефон, ее подруга Приянка Чопра в одном из недавних интервью выразила уверенность, что этим гаджетом невеста принца Гарри , безусловно, пользуется.

Думаю, у нее есть телефон. Я знаю ее три года, и она, что называется, девочка-девочка. Она по-прежнему продолжает писать мне сообщения,

— рассказала она.

Приянка Чопра

Я очень рада за нее. Меган — из тех женщин, которые могут стать примером для многих девушек, потому что она действительно заботится о мире,

— добавила актриса.

Кстати, недавно Чопра подтвердила, что собирается посетить свадьбу своей подруги, которая состоится 19 мая.

Сама же Меган и принц Гарри сейчас вовсю готовятся к торжеству и даже придерживаются специальной диеты. По словам инсайдеров, оба они уже достаточно сильно похудели (Меган даже пришлось не один раз ушить свое свадебное платье) и пока останавливаться не достигнутом не собираются.

Меган Маркл